Макрон заявил, что вопрос о восстановлении санкций против Ирана решится в ближайшее время

Макрон: ближайшие часы станут определяющими для ядерной программы Ирана
Brendan McDermid/Reuters

Вопрос о восстановлении санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) против Ирана в связи с его ядерной программой может решиться в ближайшие часы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ближайшие часы будут решающими.

«Либо Иран сделает жест доброй воли, вернется на путь мира и ответственности, позволит МАГАТЭ выполнить свою работу и переместит запасы [обогащенного урана], либо санкции должны будут вступить в силу», — заявил Макрон.

Он добавил, что завтра у него будет возможность обсудить данный вопрос с президентом Ирана Махмудом Пезешкианом.

21 сентября высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана.

19 сентября дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о сохранении санкций против Ирана. Тем не менее обсуждение продления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть возобновлено на следующей неделе.

Ранее МИД России раскритиковал политику европейских стран в отношении Ирана.

