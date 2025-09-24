На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США рассказал, как закончится конфликт на Украине

Рубио: конфликт на Украине закончится не военным путем, а за столом переговоров
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Мы провели встречи в Турции, в Саудовской Аравии, на Аляске, бесчисленные телефонные разговоры, делая все возможное для урегулирования, завершения этого конфликта, который не может закончиться военным путем. Он завершится за столом переговоров», — подчеркнул Рубио.

23 сентября украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи президент США заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

До этого Зеленский отверг корейскую модель прекращения российско-украинского конфликта. Он допустил, что мирного договора может не быть, но Киев при этом намерен добиться предоставления гарантий безопасности. Однако, по мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, ВСУ необходимо идти дальше — на Москву.

Тем временем в Совфеде сообщили, что единственный вариант для Украины — «капитулировать перед Россией и принять ее условия». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган обратился к ООН с призывом активизировать меры по достижению мира на Украине.

Переговоры о мире на Украине
