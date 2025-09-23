Эрдоган показал шокирующие кадры из Газы в ООН

Эрдоган обвинил Израиль в геноциде в Газе и привел фотодоказательства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступления геноцида в Газе и привел фотодоказательства этих обвинений. Заявления Эрдогана прозвучали на Генеральной Ассамблее ООН.

В ходе выступления в ГА ООН Эрдоган сообщил, что в 2025 году почти 150 детей в секторе Газа умерли от голода. За время с октября 2023 года в анклаве погибли из-за боевых действий свыше 20 тыс. детей. Свои слова он сопроводил кадрами из сектора Газа.

«Медицинская инфраструктура в Газе полностью уничтожена, врачи или убиты, или задержаны. <..> Фотографии невинных малышей, двухлетних детей без рук или ног стали рутиной в секторе Газа, к сожалению», – подчеркнул политик.

Эрдоган напомнил, что гуманитарная помощь в сектор Газа поступает лишь частично, и покрывает лишь 15% потребностей населения, при этом многие виды продуктов в сектор Газа не поступают.

По словам политика, Армия обороны Израиля преднамеренно убила 250 журналистов в рамках «оккупации и реализации политики массовых убийств».

В завершение своей речи Эрдоган призвал все страны мира признать палестинское государство и возмутился отсутствием президента Палестины Махмуда Аббаса на заседании Генассамблеи ООН.

Ранее Трамп назвал признание Палестины большой наградой для террористов из ХАМАС.