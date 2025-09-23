На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган показал шокирующие кадры из Газы в ООН

Эрдоган обвинил Израиль в геноциде в Газе и привел фотодоказательства
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступления геноцида в Газе и привел фотодоказательства этих обвинений. Заявления Эрдогана прозвучали на Генеральной Ассамблее ООН.

В ходе выступления в ГА ООН Эрдоган сообщил, что в 2025 году почти 150 детей в секторе Газа умерли от голода. За время с октября 2023 года в анклаве погибли из-за боевых действий свыше 20 тыс. детей. Свои слова он сопроводил кадрами из сектора Газа.

«Медицинская инфраструктура в Газе полностью уничтожена, врачи или убиты, или задержаны. <..> Фотографии невинных малышей, двухлетних детей без рук или ног стали рутиной в секторе Газа, к сожалению», – подчеркнул политик.

Эрдоган напомнил, что гуманитарная помощь в сектор Газа поступает лишь частично, и покрывает лишь 15% потребностей населения, при этом многие виды продуктов в сектор Газа не поступают.

По словам политика, Армия обороны Израиля преднамеренно убила 250 журналистов в рамках «оккупации и реализации политики массовых убийств».

В завершение своей речи Эрдоган призвал все страны мира признать палестинское государство и возмутился отсутствием президента Палестины Махмуда Аббаса на заседании Генассамблеи ООН.

Ранее Трамп назвал признание Палестины большой наградой для террористов из ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами