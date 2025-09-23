Постпред при ООН раскрыл отношение США к ХАМАС

Постпред Уолтц: пока существует ХАМАС, на Ближнем Востоке не может быть мира

США считают, что на Ближнем Востоке не может быть мира, пока существует палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в ходе заседания Совбеза, передает РИА Новости.

По словам дипломата, США считают необходимым «уничтожение ХАМАС для завершения войны» в секторе Газа.

15 сентября государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что США поддерживают усилия Израиля по борьбе с палестинским движением ХАМАС. В то же время глава американского внешнеполитического ведомства воздержался от критики израильских войск за ракетный удар по Катару.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».