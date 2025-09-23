Постпред при ООН раскрыл отношение США к ХАМАС

США считают, что на Ближнем Востоке не может быть мира, пока существует палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в ходе заседания Совбеза, передает РИА Новости.
По словам дипломата, США считают необходимым «уничтожение ХАМАС для завершения войны» в секторе Газа.
15 сентября государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что США поддерживают усилия Израиля по борьбе с палестинским движением ХАМАС. В то же время глава американского внешнеполитического ведомства воздержался от критики израильских войск за ракетный удар по Катару.
9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.
Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».