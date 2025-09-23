На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил о значительном прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины

Kent Nishimura/Reuters

США и их союзники добились значительного прогресса в работе над гарантиями безопасности Украины. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

Рубио напомнил, что вскоре после встречи на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Вашингтон прибыли европейские лидеры. На этом мероприятии стороны условились работать над гарантиями безопасности ради будущего Украины после прекращения конфликта.

«Мы добились невероятного прогресса в создании контуров этого, и это будет играть ключевую роль на любых переговорах», — подчеркнул дипломат.

Госсекретарь добавил, что вести переговоры с обеими сторонами украинского конфликта и попытаться добиться прогресса по силам только одному человеку — Трампу.

«Трамп посвятил этому вопросу много времени и сил», — указал он.

15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось в течении трех часов. С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской — Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы Путин сказал, что основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее Рубио раскритиковал требования Европы к Вашингтону ввести санкции против России.

Переговоры о мире на Украине
