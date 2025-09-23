Бывший советник Трампа пожелал ООН «покоиться с миром»

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер пожелал Генеральной Ассамблее (ГА) ООН «покоиться с миром» после того, как американский лидер произнес критичную речь по отношению к финансированию международной организации. Об этом он написал в соцсети X.

«Покойся с миром #UNGA2025 (ГА ООН)», – сообщил он.

В своем выступлении президент США обвинил организацию в нерациональных расходах, отметив, что ООН характеризуется масштабными и неэффективными тратами. По его словам, организация выделяет значительные суммы на проекты и нужды, которые не дают заметных результатов.

В качестве примера он привел тендер на реконструкцию комплекса зданий ООН, участие в котором принимала компания Трампа много лет назад. Трамп подчеркнул, что тогда предполагалось выполнить все работы за $500 миллионов с гарантией, однако ООН решила выбрать другой путь, который, по его мнению, оказался значительно дороже и привел к худшему результату. Главной причиной подобного нерационального расходования средств Трамп считает коррупционные схемы.

Ранее Трамп высказался о признании Палестины.