На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший советник Трампа пожелал ООН «покоиться с миром»

Экс-советник президента США Миллер: покойся с миром, ГА ООН
true
true
true
close
Global Look Press

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер пожелал Генеральной Ассамблее (ГА) ООН «покоиться с миром» после того, как американский лидер произнес критичную речь по отношению к финансированию международной организации. Об этом он написал в соцсети X.

«Покойся с миром #UNGA2025 (ГА ООН)», – сообщил он.

В своем выступлении президент США обвинил организацию в нерациональных расходах, отметив, что ООН характеризуется масштабными и неэффективными тратами. По его словам, организация выделяет значительные суммы на проекты и нужды, которые не дают заметных результатов.

В качестве примера он привел тендер на реконструкцию комплекса зданий ООН, участие в котором принимала компания Трампа много лет назад. Трамп подчеркнул, что тогда предполагалось выполнить все работы за $500 миллионов с гарантией, однако ООН решила выбрать другой путь, который, по его мнению, оказался значительно дороже и привел к худшему результату. Главной причиной подобного нерационального расходования средств Трамп считает коррупционные схемы.

Ранее Трамп высказался о признании Палестины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами