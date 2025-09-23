Южная Корея отвергла сценарий «поглощения» КНДР

Ли Чжэ Мён: у Южной Кореи нет намерений поглотить КНДР

Южнокорейские власти не хотят «поглощения» КНДР и не собираются совершать враждебные действия по отношению к Пхеньяну, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Республики Корея уважает систему другой стороны и еще раз ясно заявляет, что не будет стремиться ни к какой форме поглощения при объединении и не имеет намерений вести какие-либо враждебные действия», — высказался политик на трибуне Генассамблеи ООН.

По его словам, Сеул будет последовательно искать пути к деэскалации и началу периода совместного мирного сосуществования.

19 сентября директор управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лак заявлял, что Южная Корея может снять санкции с КНДР, если Пхеньян согласится присоединиться к программе денуклеаризации полуострова.

Северная Корея называла план по денуклеаризации «апогеем глупости, вызывающим удивление и ошеломление всех людей мира».

Ранее Ким Чен Ын высказался о возможности объединения двух Корей.