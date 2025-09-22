Ким Чен Ын высказался о возможности объединения двух Корей

Ким Чен Ын заявил, что невозможность объединения с Южной Кореей закрепит закон

Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что объединение КНДР с Южной Кореей невозможно, поскольку эти два государства враждебны. Его речь на заседании Верховного народного собрания КНДР приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Республика Корея американизирована во всех областях и представляет собой наполовину парализованное уродливое формирование, зависимое государство. Это полностью чуждая страна», — подчеркнул северокорейский лидер.

По его словам, смена руководства соседней страны не меняет ее враждебного КНДР характера.

«Разве есть в истории пример, когда настолько враждебные государства объединялись?» — заявил Ким.

По словам главы КНДР, невозможность объединения двух Корей будет закреплена законодательно.

Также Ким Чен Ын заявил, что КНДР не пойдет на денуклеаризацию. Северокорейский лидер отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны.

Ранее Южная Корея допустила снятие санкций с КНДР в обмен на денуклеаризацию.