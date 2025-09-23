В Совфеде назвали атаки БПЛА на Россию «украинским фарсом»

Киев активизировал атаки на Россию перед поездкой президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, чтобы продемонстрировать способность противостоять Москве. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Киев все время пытается продемонстрировать, что он все еще может противостоять Москве. Украинские чиновники просто не могут и дня прожить без фарса и демонстративных действий. Я думаю, что активизировались атаки БПЛА просто потому, что пришла очередная поставка от Запада, а в Киеве это все раздули и связали с политикой», — сказал сенатор.

По его мнению, единственный подход, который должна использовать Россия в отношении Киева — это продолжать военные действия и успешно освобождать территории. Муратов считает, что только это сможет положить конец украинскому конфликту.

Во вторник, 23 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более 40 беспилотников ВСУ.

Ранее в России связали атаки украинскими БПЛА с встречей Зеленского и Трампа.