На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали атаки БПЛА на Россию «украинским фарсом»

Сенатор Муратов: атаки БПЛА по РФ — это украинский фарс
true
true
true
close
Reuters

Киев активизировал атаки на Россию перед поездкой президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, чтобы продемонстрировать способность противостоять Москве. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Киев все время пытается продемонстрировать, что он все еще может противостоять Москве. Украинские чиновники просто не могут и дня прожить без фарса и демонстративных действий. Я думаю, что активизировались атаки БПЛА просто потому, что пришла очередная поставка от Запада, а в Киеве это все раздули и связали с политикой», — сказал сенатор.

По его мнению, единственный подход, который должна использовать Россия в отношении Киева — это продолжать военные действия и успешно освобождать территории. Муратов считает, что только это сможет положить конец украинскому конфликту.

Во вторник, 23 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более 40 беспилотников ВСУ.

Ранее в России связали атаки украинскими БПЛА с встречей Зеленского и Трампа.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами