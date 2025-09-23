На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России связали атаки украинскими БПЛА с встречей Зеленского и Трампа

Военный эксперт Кнутов: ВСУ ударили БПЛА по РФ из-за визита Зеленского в США
Kevin Lamarque/Reuters

ВСУ специально готовились нанести массированный удар по российским регионам перед визитом президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Зеленский в Нью-Йорке будет встречаться со своими европейскими и американскими покровителями, планирует встретиться с президентом Трампом. Конечно, украинскому лидеру очень хотелось бы показать, что Киев готов противостоять России еще год или два, результаты и победы есть, но было бы гораздо лучше, если бы Запад продолжил поставки оружия. Примерно такой смысл будет скрыт во всех его выступлениях», — считает военный эксперт.

Нанося удары по мирным объектам России, ВСУ хотят вызвать панику и недовольство среди населения, а потом использовать это в качестве аргумента для обоснования необходимости дальнейшей поддержки Киева, считает Кнутов.

«Зеленский скорее всего будет говорить, что в России якобы есть серьезное общественное недовольство, и многие требуют заключения мира на любых условиях. Действительности это не соответствует, но может стать хорошим аргументом для Киева», — заключил эксперт.

Во вторник, 23 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более сорока беспилотников ВСУ.

В это же время в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее в России объяснили, почему ВСУ стало активно атаковать регионы дронами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
