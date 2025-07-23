Киргизия предложила тестировать детей мигрантов на знание русского

Киргизия предложила тестировать у себя детей мигрантов на знание русского языка

Киргизия предложила на своей территории тестировать детей планирующих выехать в Россию мигрантов на знание русского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

В среду в министерстве иностранных дел Киргизии прошла встреча замглавы МИД Алмаза Имангазиева с послом России в Бишкеке Сергеем Вакуновым. Они обсудили темы, связанные с пребыванием киргизских граждан в России.

В повестке были вопросы миграционного учета по месту фактического проживания, а также прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми граждан Кыргызской Республики при поступлении в образовательные учреждения Российской Федерации.

«Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в Кыргызской Республике», — указали во внешнеполитическом ведомстве .

Особое внимание также было уделено вопросам подготовки трудовых мигрантов перед выездом в Россию. Дипломаты обсудили возможность проведения процедур фотографирования, дактилоскопии и медосмотра на территории Киргизии.

В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым заявил, что Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила пребывания в стране.

Ранее в России ответили на призыв православного олигарха заменить мигрантов роботами.