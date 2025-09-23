В МИД Украины прокомментировали визит африканских послов в Крым

Министерство иностранных дел Украины осудило визит послов трех африканских стран в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В МИД считают, что «действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, якобы прилагаемых режимами Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ».

19 сентября представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский сообщил, что делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым.

По словам Березовского, цель визита послов — возможность ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом региона, рассмотреть «возможные перспективы для сотрудничества между республикой Крым и регионами стран, которые они представляют».

28 июня 2025 года в Крым уже приезжали послы африканских стран из Чада, Бурунди и Гвинеи. В Симферополе их приняли власти региона во главе с Сергеем Аксеновым.

Ранее были названы сроки проведения второго министерского Форума сотрудничества РФ — Африка.