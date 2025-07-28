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В Крым приехали послы трех иностранных государств

В Крым приехали послы Чада, Гвинейской Республики и Бурунди
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Telegram-канал Аксёнов Z 82

Республику Крым посетили послы трех иностранных государств — Чада, Бурунди и Гвинеи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.

«Мы с радостью познакомим наших друзей с социально-экономической ситуацией в Республике Крым и возможностями для иностранных инвесторов. Уверен, что мы можем найти общие перспективы для сотрудничества», — сообщил Аксенов.

Как сообщает РИА Новости, послы пробудут в республике до 31 июля. Дипломаты посетят предприятия агропромышленного комплекса, посмотрят на достопримечательности, пообщаются с общественными деятелями и со студентами.

22 июня президент РФ Владимир Путин потребовал признания Украиной референдумов в новых субъектах РФ и в Крыму. Его отсутствие, по словам президента, будет означать возможность для возобновления вооруженного конфликта. Глава государства подчеркнул, что нужно учитывать мнение жителей конкретных регионов и в итоге признавать выраженное ими волеизъявление, так как именно народная воля составляет основу принципов демократии.

Ранее в МИД Австрии заявили, что позиция США «преподнесла Путину Крым на блюдечке».

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