В Крым приехали послы трех иностранных государств

Республику Крым посетили послы трех иностранных государств — Чада, Бурунди и Гвинеи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.

«Мы с радостью познакомим наших друзей с социально-экономической ситуацией в Республике Крым и возможностями для иностранных инвесторов. Уверен, что мы можем найти общие перспективы для сотрудничества», — сообщил Аксенов.

Как сообщает РИА Новости, послы пробудут в республике до 31 июля. Дипломаты посетят предприятия агропромышленного комплекса, посмотрят на достопримечательности, пообщаются с общественными деятелями и со студентами.

22 июня президент РФ Владимир Путин потребовал признания Украиной референдумов в новых субъектах РФ и в Крыму. Его отсутствие, по словам президента, будет означать возможность для возобновления вооруженного конфликта. Глава государства подчеркнул, что нужно учитывать мнение жителей конкретных регионов и в итоге признавать выраженное ими волеизъявление, так как именно народная воля составляет основу принципов демократии.

Ранее в МИД Австрии заявили, что позиция США «преподнесла Путину Крым на блюдечке».