Послы трех стран Африки прибыли в Крым

Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.

В частности, в состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.

По словам Березовского, цель визита послов — возможность ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом региона, рассмотреть «возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют».

28 июня 2025 года в Крым уже приезжали послы африканских стран из Чада, Бурунди и Гвинеи. В Симферополе их приняли власти региона во главе с Сергеем Аксеновым. Дипломаты обсудили общие перспективы для сотрудничества, посетили предприятия агропромышленного комплекса, посмотрели на достопримечательности, а также пообщались с общественными деятелями и со студентами.

Ранее были названы сроки проведения второго министерского Форума сотрудничества РФ — Африка.