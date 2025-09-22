В постпредстве РФ при ООН оспорили обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства

Власти Эстонии не предоставили никаких доказательств нарушения воздушного пространства республики российскими истребителями. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет», — сказал дипломат.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса.

22 сентября дипломат Йонатан Всевиов заявил, что Эстония располагает «неопровержимыми доказательствами» якобы нарушения ее воздушного пространства со стороны России. По его словам, этими сведениями владеют «все союзники» республики.

Ранее Песков ответил на обвинения стран Европы в нарушении воздушного пространства самолетами РФ.