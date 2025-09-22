На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша отказалась в одиночку сбивать объекты в своем воздушном пространстве

Туск заявил об отказе в одиночку сбивать объекты над территорией Польши
true
true
true
close
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только в случае солидарной позиции всех союзников по НАТО. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела, который ранее предложил реагировать на якобы нарушения воздушного пространства со стороны РФ в том числе и военным путем.

«Мы готовы к уничтожению объектов, которые могут нам угрожать, [...] если они будут пролетать над нашими территориальными водами, однако я должен иметь стопроцентную уверенность в том, что все союзники будут иметь такую же трактовку этого вопроса», — подчеркнул Туск.

При этом премьер Польши добавил, что «заявление президента Чехии не является достаточным» для принятия таких решений.

20 сентября Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО. Он считает, что «крайне безответственные» действия РФ обостряют ситуацию в Европе. По этой причине союзники должны ответить адекватно, чтобы послать Москве сигнал.

Этот призыв прозвучал после того, как власти Эстонии 19 сентября обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

В Минобороны России в ответ на это заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии.

Ранее Трамп отреагировал на инцидент с МиГ-31 в Эстонии.

