На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили победу пяти представителей проекта «Время героев» на выборах

Песков положительно оценил продвижение участников «Времени героев» во власти
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Победа на выборах пяти представителей проекта «Время героев» является положительным явлением и приветствуется всеми. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать победу пяти кандидатов «Времени героев» на выборах, которые проходили по всей стране с 12 по 14 сентября.

«Оценка была дана президентом, и в том числе в ходе его встречи с руководителями парламентских фракций президент оценивает сами результаты выборов весьма положительно», — заявил он.

Песков отметил, что продвижение во власти российских героев консолидировано в обществе. Представитель Кремля подчеркнул, что данная линия поддерживается президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что свыше 1,6 тыс. участников специальной военной операции на Украине стали кандидатами на выборах различных уровней в России. Из них зарегистрированы уже около 1,4 тыс.

Ранее в РФ участнику СВО разрешили подать документы в избирком прямо с фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами