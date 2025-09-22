В Кремле оценили победу пяти представителей проекта «Время героев» на выборах

Победа на выборах пяти представителей проекта «Время героев» является положительным явлением и приветствуется всеми. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать победу пяти кандидатов «Времени героев» на выборах, которые проходили по всей стране с 12 по 14 сентября.

«Оценка была дана президентом, и в том числе в ходе его встречи с руководителями парламентских фракций президент оценивает сами результаты выборов весьма положительно», — заявил он.

Песков отметил, что продвижение во власти российских героев консолидировано в обществе. Представитель Кремля подчеркнул, что данная линия поддерживается президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что свыше 1,6 тыс. участников специальной военной операции на Украине стали кандидатами на выборах различных уровней в России. Из них зарегистрированы уже около 1,4 тыс.

Ранее в РФ участнику СВО разрешили подать документы в избирком прямо с фронта.