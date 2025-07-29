В РФ участнику СВО разрешили подать документы в избирком прямо с фронта

Бойцу специальной военной операции (СВО) Михаилу Филимонову разрешили подать документы в избирательную комиссию для участия в выборах в Орловский городской совет прямо с передовой. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации журналистов, решение принял Орловский областной суд. По закону, у военнослужащего не было права действовать через официального представителя, однако инстанция предоставила ему такую возможность.

Комментируя ситуацию, электоральный юрист Илья Сиволдаев предположил, что суд исходил из необходимости создать определенные преференции для бойцов СВО. Как сказал эксперт, сама по себе спорная ситуация возникла, так как данная проблема не была урегулирована на федеральном уровне. При этом поправки, разрешающие военнослужащим подавать документы для участия в выборах через официального представителя, уже вносились на рассмотрение в Государственную думу РФ.

16 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что по итогам осенних губернаторских выборов в Совет Федерации РФ могут быть делегированы ветераны СВО из трех регионов. В Брянской области одним из кандидатов в сенаторы стал кавалер трех орденов Мужества и участник программы «Время героев» Евгений Вылцан. В Иркутской области возможным претендентом на пост стал Герой России Сергей Степанов, а в Ленинградской области — бывший вице-губернатор Константин Патраев, с 2023 года служащий в добровольческом батальоне «Барс-31».

Ранее на праймериз партии «Единая Россия» победили более 820 ветеранов СВО.