Маск опубликовал фото с Трампом с панихиды Кирка

Маск показал фото с Трампом с панихиды Кирка, сопроводив его фразой «для Чарли»
Nathan Howard/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал общее фото с президентом США Дональдом Трампом с панихиды по консервативному блогеру Чарли Кирку. Соответствующий пост появился на странице бизнесмена в соцсети X.

«Для Чарли», — написал Маск под постом.

Похожий пост опубликовал Белый дом. На странице аккаунта появилась фотография Трампа с Маском, сделанная с другого ракурса, сопровождаемая словами «для Чарли».

21 сентября Трамп и Маск сидели рядом на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходила церемония прощания с политиком Чарли Кирком. СМИ отметили, что общение бизнесмена и политика было дружелюбным и стало их первым публичным появлением вместе с тех пор, как в мае миллиардер ушел из правительства США на фоне разногласий с администрацией президента по ключевым вопросам бюджетной политики.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил. Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

Ранее специалист по чтению по губам определила, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку.

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
