Специалист по чтению по губам определила, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку

Daily Mail: на панихиде по Кирку Трамп сказал Маску, что скучал по нему

На панихиде по американскому консерватору Чарли Кирку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал предпринимателю Илону Маску, что скучал по нему. Об этом, ссылаясь на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг, сообщает британская газета Daily Mail.

По мнению Хиклинг, Трамп спросил у Маска, как обстоят дела. Затем президент сказал: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться», на что Маск пожал плечами.

Затем Трамп вновь обратился к Маску и предложил ему найти способ наладить ситуацию. Маск в ответ кивнул головой. После этого глава Белого дома взял предпринимателя за руку и заявил, что скучал по нему.

22 сентября сообщалось, что Трамп и Маск сидели рядом на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходила церемония прощания с политиком Чарли Кирком.

СМИ отметили, что общение Маска и Трампа было дружелюбным и стало их первым публичным появлением вместе с тех пор, как в мае миллиардер ушел из правительства США на фоне разногласий с администрацией президента по ключевым вопросам бюджетной политики.

Ранее Маск заявил, что активиста Кирка убила «тьма».