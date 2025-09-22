На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛДПР предложили обязать всех мигрантов иметь страховку

ЛДПР предлагает депортировать мигрантов без медицинского полиса
Алексей Павлишак/РИА Новости

ЛДПР предлагает обязать находящихся в России мигрантов иметь действующий полис медицинского страхования, если мигрант нарушит требование, его депортируют. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР внесла законопроект, который обяжет временно или постоянно проживающих в России мигрантов иметь действующий полис медицинского страхования, добровольного или обязательного. Если этого документа у них не окажется, мы предусмотрели механизм депортации таких лиц», — подчеркнул он.

В пояснении к проекту говорится, что такая мера поспособствует сохранению устойчивости системы здравоохранения РФ и снижению затрат средств на медицинское обслуживание иностранных граждан.

В соответствии с предложением партии при подаче мигрантами заявлений на временное проживание в России приезжие должны будут предъявить заверенную копию полиса ДМС или ОМС.

По словам Слуцкого, за последние пять лет на лечение приезжих РФ уже потратила 60 млрд рублей.

«У нас просто нет средств на помощь посторонним. А их становится все больше и больше — только в прошлом году в Россию приехало более 6 миллионов», — подытожил глава партии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует.

Ранее Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов.

