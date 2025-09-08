На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО пообещали ответить на военные учения России

Politico: страны НАТО пообещали ответить на военные учения РФ у границ альянса
Global Look Press

Страны НАТО пообещали ответить на учения России «Запад-2025» возле границ Польши и Литвы. Об этом пишет газета Politico.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. По информации издания, Москва якобы будет отрабатывать возможные столкновения с силами Североатлантического альянса.

«Мы должны серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС; как соседние страны, так и само НАТО относятся к ним с максимальной серьезностью. Литва и наши союзники готовы, едины и будут внимательно следить за развитием событий», — отметил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

5 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что республика примет «особые меры» в отношении Белоруссии из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

Туск считает учения «Запад-2025» тренировкой нападения на Польшу.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов говорил, что совместные российско-белорусские учения нацелены на исключительно на оборону.

Ранее Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы.

