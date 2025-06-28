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Военные НАТО начали переправляться через немецкий Рейн

В Германии начались учения НАТО по переброске военных и техники через реки
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Vadim Ghirda/AP

В Германии стартовали учения четырех стран НАТО, в которых задействованы примерно 1,2 тыс. солдат и 500 единиц техники, передает NTV со ссылкой на немецкий бундесвер.

Как уточняет телеканал, военные начали переправляться через Рейн на тяжелых транспортных средствах. Они также должны построить через него паромную переправу и навести мосты. После этого ВС альянса, как ожидается, переправятся через реку Везер.

Согласно материалу, во время этих учений солдаты Германии, Великобритании, Нидерландов и Италии в течение двух недель будут отрабатывать переброску сил через широкие водные препятствия.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне в Финляндии завершились крупные авиационные учения сил НАТО «Атлантик Трайдент» и «Итакаира-2025/2», в ходе которых военные Североатлантического альянса отработали прорыв противовоздушной обороны России. В них участвовали свыше 40 самолетов и разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix Военно-воздушных сил Финляндии, США, Франции и Великобритании.

Ранее в сети появились кадры горящей техники бундесвера

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