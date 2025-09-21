Тысячи американцев пришли на публичную панихиду по Кирку

На стадионе в Аризоне собрались 95 тыс. человек, чтобы проститься с Кирком

В США на стадионе State Farm Stadium недалеко от Финикса в штате Аризона началась публичная панихида по консерватору Чарли Кирку, передает NBC News.

По оценке Turning Point USA, на стадионе и установленной рядом дополнительной арене собрались 95 тыс. человек. Снаружи тоже находятся люди. Министерство внутренней безопасности США присвоило панихиде статус имеющей наивысшее национальное значение. Он позволяет использовать все федеральные правоохранительные и силовые ресурсы для поддержки местных властей.

На кадрах со стадиона веден большой портрет политика. Панихида начинается с выступления волынщиков, исполняющих Amazing Grace.

Накануне в Белом доме рассказали, что на церемонии выступят американский президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и федеральные министры. Для этого в Аризону направили два полностью загруженных самолета с сотрудниками администрации. Над городом Глендейл, где проходит прощание с Кирком, ввели бесполетную зону.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил. Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

Ранее на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину.