СМИ назвали место проведения переговоров Ирана и «евротройки»

Tasnim: переговоры Ирана и «евротройки» на уровне глав МИД пройдут в Нью-Йорке
Depositphotos

Переговоры Ирана с «евротройкой» (Великобритании, Германии и Франции) на уровне министров иностранных дел состоятся в Нью-Йорке. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Переговоры Ирана с евротройкой пройдут в Нью-Йорке на уровне министров иностранных дел и в присутствии главы евродипломатии госпожи [Кайи] Каллас», — говорится в сообщении.

По данным агентства, встреча может состояться либо в понедельник, либо во вторник.

Ранее иранское агентство Nour News сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи отправился в Вену для переговоров с представителями «евротройки». Позднее в иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что министр прибыл в Нью-Йорк, где он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Известно, что Арагчи на мероприятии будет сопровождать иранского президента Масуда Пезешкиана. Кроме того, дипломат проведет ряд встреч с иностранными коллегами, в центре внимания будут двусторонние отношения и ближневосточные проблемы.

Ранее МИД России раскритиковал политику европейских стран в отношении Ирана.

Конфликт вокруг Ирана
