На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Йорк

Глава МИД Ирана Арагчи прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й Генассамблее ООН
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Нью-Йорк, где он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство.

Известно, что Арагчи на мероприятии будет сопровождать иранского президента Масуда Пезешкиана. Кроме того, дипломат проведет ряд встреч с иностранными коллегами, в центре внимания будут двусторонние отношения и ближневосточные проблемы.

До этого дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана, однако переговоры о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Ранее была названа возможная дата вступления в силу санкций ООН против Ирана.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами