Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Йорк

Глава МИД Ирана Арагчи прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Нью-Йорк, где он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство.

Известно, что Арагчи на мероприятии будет сопровождать иранского президента Масуда Пезешкиана. Кроме того, дипломат проведет ряд встреч с иностранными коллегами, в центре внимания будут двусторонние отношения и ближневосточные проблемы.

До этого дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана, однако переговоры о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

