Глава МИД Ирана отправится на встречу с представителями «евротройки»

Nour news: Арагчи отправится в Вену на встречу с представителями «евротройки»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Вену для переговоров с представителями «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции). Об этом сообщает иранское агентство Nour news.

19 сентября дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о сохранении санкций против Ирана. Тем не менее, обсуждение продления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть возобновлено на следующей неделе.

В конце августа заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее МИД России раскритиковал политику европейских стран в отношении Ирана.