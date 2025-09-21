Трамп оценил ситуацию в секторе Газа

Трамп заявил, что считает ситуацию в Газе катастрофой, с ней нужно разобраться

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ситуацию в секторе Газа «настоящей катастрофой». Об этом сообщает Fox News.

Президент США добавил, что «мы должны разобраться с этим».

20 сентября постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон рассказал, что премьер-министр страны на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом планирует рассказать о текущих действиях в секторе Газа. По его словам, Нетаньяху сообщит о намерениях по оказанию большего давления, которое, как надеются израильские власти, приведет к освобождению заложников.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».