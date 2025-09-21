В США назвали единственный способ избежать приостановки работы правительства

Прямые переговоры Сената с президентом США Дональдом Трампом являются единственным способом избежать приостановки работы федерального правительства (шатдаун). Об этом в интервью телеканалу CNN заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

По его словам, в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в Конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией.

Законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября был отклонен Сенатом США. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если Палата представителей и Сенат не смогут прийти к соглашению по данному вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае «шатдауна» пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военнослужащих, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп допустил приостановку работы правительства США.