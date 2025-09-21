На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали единственный способ избежать приостановки работы правительства

Сенатор Шумер: только переговоры с Трампом помогут избежать шатдауна
close
J. Scott Applewhite/AP

Прямые переговоры Сената с президентом США Дональдом Трампом являются единственным способом избежать приостановки работы федерального правительства (шатдаун). Об этом в интервью телеканалу CNN заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

По его словам, в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в Конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией.

Законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября был отклонен Сенатом США. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если Палата представителей и Сенат не смогут прийти к соглашению по данному вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае «шатдауна» пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военнослужащих, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп допустил приостановку работы правительства США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами