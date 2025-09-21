На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-президент Южной Кореи попросил суд об освобождении

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил суд об освобождении под залог
The Presidential Office/Reuters

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль обратился в суд с просьбой освободить его из-под ареста под залог. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на источники в юридических кругах.

В публикации отмечается, что в качестве обоснования для освобождения экс-президент указал на необходимость подготовить линию защиты на судебных слушаниях, а также на свое состояние здоровья. Заявление было подано в Центральный окружной суд Сеула 19 сентября, утверждает агентство.

Дата слушаний по запросу об освобождении под залог пока не назначена. Юн Сок Ёль находится под стражей с 10 июля.

В декабре прошлого года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Депутаты Южной Кореи поддержали импичмент экс-президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Ранее бывший южнокорейский президент разделся, чтобы избежать допроса.

