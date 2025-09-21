На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Палестины обязались провести реформы и всеобщие выборы в 2026 году

Карни: Палестина дала обязательства провести всеобщие выборы в 2026 году
Kevin Mohatt/Reuters

Власти Палестины дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни.

«Палестинская администрация взяла на себя прямые обязательства перед Канадой и международным сообществом о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства», — говорится в заявлении.

Правительство Канады признало государственность Палестины. Карни отметил, что правительство Израиля методично работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства. Израиль проводит политику расширения поселений на Западном берегу, что противоречит международному праву, добавил премьер Канады.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, данное решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

Ранее политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС.

