На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал Британию лидером сторонников войны

Песков: Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Президент [США Дональд] Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны», — сказал он.

Представитель Кремля также допустил, что в ходе визита американского лидера в Британию его осведомили о планах по усилению «незаконных» антироссийских санкции.

16 сентября Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым визитом. У трапа их встретили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

Как сообщало издание Politico, король Карл III при помощи пышного приема хотел склонить Трампа к большей поддержке Украины. В материале отмечалось, что президента и первую леди чествовали «с величайшей помпой и пышностью, которые только может предложить Британия».

Ранее СМИ рассказали о позиции Трампа по Украине после визита в Лондон.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами