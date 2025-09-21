Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Президент [США Дональд] Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны», — сказал он.

Представитель Кремля также допустил, что в ходе визита американского лидера в Британию его осведомили о планах по усилению «незаконных» антироссийских санкции.

16 сентября Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым визитом. У трапа их встретили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

Как сообщало издание Politico, король Карл III при помощи пышного приема хотел склонить Трампа к большей поддержке Украины. В материале отмечалось, что президента и первую леди чествовали «с величайшей помпой и пышностью, которые только может предложить Британия».

