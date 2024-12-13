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В России отреагировали на признание ЕСПЧ законным запрет георгиевской ленты на Украине

Шолохов осудил признание ЕСПЧ законным запрет георгиевской ленты на Украине

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Международного уголовного суда (МУС) находятся за гранью здравого смысла. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов в беседе с «Лентой.ру».

«Что Европейский суд по правам человека, что так называемый этот МУС, они отрабатывают четко заказ. Кто деньги платит, тот и танцует. Ни один нормально мыслящий человек не может не осознавать всю бессмысленность их деятельности», — сказал он, прокомментировав признание ЕСПЧ законным запрет георгиевской ленты на Украине.

Накануне Европейский суд по правам человека признал, что запрет на ношение георгиевской ленты в общественных местах Украины нарушает право на свободу самовыражения, однако решение о применении этой меры остается в компетенции государства. Таким образом, суд не стал углубляться в рассмотрение дела.

Иск был подан в 2017 году, когда на Украине запретили носить георгиевскую ленточку и ввели штрафы за нарушение запрета. Его автор ссылается на нарушения статей 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений) и 14 (запрет дискриминации) Европейской Конвенции о правах человека.

Ранее полиция Берлина запретила георгиевскую ленту и флаг России на 8 и 9 мая.

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