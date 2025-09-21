Песков раскрыл, о чем Трампу могли говорить во время его визита в Британию

Песков допустил, что Трампу в Британии рассказывали о планах давления на Россию

Президенту США Дональду Трампу в ходе его визита в Великобританию могли рассказать о планах дальше оказывать давление на Россию и идти по пути усиления санкций. Такое предположение сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций», — отметил представитель Кремля.

16 сентября Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым визитом. У трапа их встретили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

Как сообщало издание Politico, король Карл III при помощи пышного приема хотел склонить Трампа к большей поддержке Украины. В материале отмечалось, что президента и первую леди чествовали «с величайшей помпой и пышностью, которые только может предложить Британия».

Позже американская газета The New York Times написала, что лесть со стороны королевской семьи и переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером не изменили позиции Трампа по Украине и Газе.

Ранее Мелания и Камилла появились в платьях цветов флага Украины.