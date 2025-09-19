На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп не намерен навязывать условия будущего мирного соглашения России и Украине

Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп не намерен навязывать условия будущего мирного соглашения России и Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны», — отметил он.

Уитакер сообщил, что Вашингтон продолжает искать возможности для посредничества. При этом США планируют использовать рычаги давления, чтобы свести стороны за столом переговоров.

По словам постпреда, Москва «не добилась значительных успехов» на поле боя, а экономика РФ «продолжает слабеть», что якобы осложняет продолжение конфликта.

15 сентября журналисты издания The American Conservative пришли к выводу, что властям Украины нужно как можно быстрее заключить с Россией мирное соглашение и отказаться от членства в НАТО.

По мнению авторов, конфликт близится к «неминуемому завершению». Вероятно, это займет «много месяцев», но РФ в итоге одержит верх на поле боя, а Украина останется без части территорий и перспективы членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее американский офицер назвал неоспоримой победу России в украинском конфликте.

