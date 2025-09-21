На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ЕК заявила об отсутствии планов вводить 100%-ные пошлины для Индии и КНР

Евросоюз не планирует вводить 100-процентные пошлины в отношении Индии и Китая в связи с требованием президента США Дональда Трампа. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Le Soir.

»ЕС примет собственные решения. Эта просьба связана с желанием президента усилить давление на Россию… Мы знаем, что в этой все более сложной геополитической обстановке мы должны укреплять наше партнерство, основанное на общих интересах», — сказала она, отвечая на вопрос, как будет реагировать ЕС на призыв Трампа ввести такие пошлины.

Сотрудничество между ЕС и Индией важно, как никогда, учитывая растущую роль Нью-Дели в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, отметила глава ЕК.

Ляйен добавила, что Брюссель планирует к концу текущего года заключить с Индией новое соглашение о свободной торговле, которое принесет пользу предприятиям обеих сторон.

Она добавила, что это и другие аналогичные соглашения «укрепляют наши геополитические позиции, позволяя нам достичь наших целей».

До этого Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности усилить санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны перестать закупать российскую нефть и ввести пошлины в 50-100% против Китая.

Ранее еврокомиссар рассказал подробности о новом пакете антироссийских санкций.

