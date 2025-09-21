Глава ЕК считает, что Евросоюзу не нужна энергетическая автономия

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что Евросоюзу (ЕС) не нужна энергетическая автономия для достижения безопасности в данной области.

«Мы ускоряем отказ от российского ископаемого топлива. Однако, когда речь идет об энергетической безопасности, достижение полной независимости не является целью», --сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, цель полной автономии от мировых рынков нереалистична и нежелательна.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза.