В России отреагировали на идею Европы сбивать российские истребители

Летчик Попов: Европа может сбить самолеты РФ, но потом придется извиняться
Нина Падалко/РИА Новости

Европа может сбить российские истребители, однако потом ей придется извиняться, как это делал 10 лет назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после инцидента с Су-24. Об этом aif.ru заявил военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Сбить они, конечно, могут, если будет какой-то неопознанный истребитель. Но пусть не забывают о ситуации, когда главе Турции Эрдогану пришлось извиняться за сбитый в Сирии российский Су-24», — подчеркнул он.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя заявление Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства со стороны российских истребителей МиГ-31, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су-24.

В свою очередь, чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией. Власти республики утверждали, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В воздух подняли истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

Ранее Трамп отреагировал на инцидент с МиГ-31 в Эстонии.

