Трамп высказался об инциденте с истребителями в Эстонии

Трамп пока не получил информацию об инциденте с истребителями в Эстонии

Президент США Дональд Трамп пока не получил информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии якобы российскими истребителями. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

«Нет, меня пока не проинформировали об этом», — сказал глава Белого дома.

20 сентября Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения о якобы инциденте с российскими истребителями МиГ-31 в Эстонии. Президент США добавил, что ему должны были провести брифинг по данному вопросу.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции призвали к выходу страны из НАТО из-за «лжи» Эстонии.