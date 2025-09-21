На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич заявил, что посольства Запада испугались визита Белоусова на парад в Белград

Вучич: посольства западных стран в Сербии испугались визита главы Минобороны РФ
Darko Vojinovic/AP

Посольства западных стран в Сербии испугались визита главы Минобороны РФ Андрея Белоусова на парад в Белград, заявил сербский президент Александр Вучич на заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Его слова приводит РИА Новости.

«Поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: «Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно»», — рассказал сербский лидер.

Президент Сербии добавил, что западным дипломатам не пришло в голову, что это может быть президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан.

16 сентября Вучич в ходе визита в Японию поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане» в стране. По его словам, российская спецслужба предупредила его о том, что Евросоюз готовит госпереворот в Сербии 1 ноября.

Помимо этого сербский лидер заявлял, что на попытки свержения власти в Сербии извне было потрачено $4 млрд. По словам Вучича, организаторами кампании выступают разведслужбы трех стран, которые создали сеть по работе со студентами и молодежью «для подрыва ценностей» сербского общества. Президент отметил, что не может назвать конкретные страны, чтобы не усложнять международное положение Сербии.

Ранее Вучич высказался о предстоящем военном параде в Белграде.

