Мадуро заявил, что США угрожают Венесуэле войной

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня мы сталкиваемся с угрозой войны в Карибском бассейне против Венесуэлы, с попыткой США захватить наши природные богатства и установить марионеточное правительство», — сказал он на заседании «Национального совета за суверенитет и мир».

По его словам, чтобы нейтрализовать и победить эту угрозу, необходимо объединить Венесуэлу, «преодолев все различия и разногласия».

2 сентября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одиннадцати членов венесуэльского наркокартеля в результате операции, проведенной Военно-морским флотом США в международных водах. В ответ на это Мадуро заявил, что его страна столкнулась с наиболее ощутимой угрозой американского вторжения за последнее столетие, и отдал приказ о мобилизации двадцати пяти тысяч военнослужащих.

На прошлой неделе президент республики активировал план защиты Венесуэлы.

Ранее Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу.