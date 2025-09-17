На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог заявила о рисках для России из-за давления США на Венесуэлу

Политолог Коновалова-Алхименкова: устранение Мадуро может ударить по России
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гипотетическое устранение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе конфликта с США может ударить по России и ее интересам в Латинской Америке. Об этом сообщила «Ленте.ру» политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.

Он отметила, что давление Вашингтона на Каракас — важная проблема для России.

«Момент для решительных мер поддержки для России неудачный, так как мы ориентированы на «дух Аляски» и имеем дела поважнее, чем обострять отношения с США», — подчеркнула Коновалова-Алхименкова.

По ее словам, стремление США выйти из украинского и ближневосточного кризисов необходимо, чтобы «развязать руки» в отношении государств региона.

Эксперт уточнила, что жесткая политика президента США Дональда Трампа в отношении Латинской Америки была неизбежна. При этом существует несколько возможных сценариев, где программа «максимум» — это создать условия для отстранения Мадуро. Программа «минимум» — напугать Венесуэлу, пробудив оппозицию и создав почву для выгодного торга по нефти.

По мнению политолога, сценарий смещения Мадуро с должности главы государства не является реалистичным.

Также Коновалова-Алхименкова добавила, что власти Венесуэлы проявляют гибкость, аккуратно выстраивая отношения с другими западными странами, а это снижает риски полноценного конфликта.

До этого Мадуро объявил о начале реализации оперативных мер по всесторонней обороне страны, в которых примут участие вооруженные силы и народное ополчение. Он подчеркнул, что «коммуны организованы и готовы к выполнению задач на всех направлениях в любых нестандартных ситуациях».

По словам президента, Венесуэла намерена отстаивать мир, достигнутый собственными усилиями, и выразил удовлетворение «патриотизмом абсолютного большинства венесуэльцев, которые со спокойствием, храбростью, стойкостью и непоколебимой верой отвергают имперские угрозы».

Ранее Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу.

