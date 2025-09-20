На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров поддержал возрождение «Интервидения»

Лавров назвал прекрасной идею возрождения «Интервидения»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасной идею возрождения «Интервидения», передает РИА Новости.

«Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, когда о возрождении «Интервидения» сообщили партнерам, практически сразу большинство из них откликнулись позитивно.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам международного песенного конкурса «Интервидение». По его словам, культура, музыка не имеют границ, а сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства. Кроме того, глава государства назвал финал этого конкурса «одним из самых ожидаемых культурных событий года».

Россию на конкурсе «Интервидение» представляет Ярослав Дронов, более известный как Shaman. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Бузова заявила о желании участвовать в «Интервидении» и покорить мир.

