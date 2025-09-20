На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады ответил на предложение Ющенко наступать на Москву

Депутат Рады Дмитрук иронично ответил на призыв Ющенко идти на Москву
IVAN SEKRETAREV/AP

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предложил экс-президенту Украины Виктору Ющенко лично возглавить воинское подразделение, чтобы реализовать его же предложение наступать на Москву. Свое мнение Дмитрук высказал в Telegram-канале.

«Виктор Андреевич, безусловно, удобно рассуждать о военных маневрах, занимаясь гончарным делом в своем имении. С нетерпением ждем вашего решения принять командование ополчением села Новые Безрадичи и, захватив Нещеров, Тарасовку, Обухов и Козин, выйти на оперативный простор, а именно — до Москвы», - написал Дмитрук.

20 сентября Ющенко заявил, что не считает достаточным возвращение Украины к границам 1991 года, и призвал ВСУ к наступлению на Москву. Он также отклонил предложения о заключении мирного соглашения на основе текущей линии фронта.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью kp.ru отреагировала на призыв Ющенко, указав на то, что за всеми его действиями стоит Кэтрин Клэр Чумаченко — сотрудница Госдепартамента и, по совместительству, его супруга.

Зеленский отверг корейскую и финскую модель завершения украинского конфликта.

Переговоры о мире на Украине
