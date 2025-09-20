Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предложил экс-президенту Украины Виктору Ющенко лично возглавить воинское подразделение, чтобы реализовать его же предложение наступать на Москву. Свое мнение Дмитрук высказал в Telegram-канале.

«Виктор Андреевич, безусловно, удобно рассуждать о военных маневрах, занимаясь гончарным делом в своем имении. С нетерпением ждем вашего решения принять командование ополчением села Новые Безрадичи и, захватив Нещеров, Тарасовку, Обухов и Козин, выйти на оперативный простор, а именно — до Москвы», - написал Дмитрук.

20 сентября Ющенко заявил, что не считает достаточным возвращение Украины к границам 1991 года, и призвал ВСУ к наступлению на Москву. Он также отклонил предложения о заключении мирного соглашения на основе текущей линии фронта.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью kp.ru отреагировала на призыв Ющенко, указав на то, что за всеми его действиями стоит Кэтрин Клэр Чумаченко — сотрудница Госдепартамента и, по совместительству, его супруга.

Зеленский отверг корейскую и финскую модель завершения украинского конфликта.