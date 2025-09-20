Зеленский вспомнил о «корейском сценарии»

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз вспомнил о «корейском сценарии», рассуждая о путях завершения украинского конфликта. Об этом сообщает издание «Главком».

«У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора <...>. Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую. Потому что у нас то, что у нас», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до окончания боевых действий. Он добавил, прекращения огня достаточно для того, чтобы предоставить их Украине, а Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта.

20 сентября замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью Reuters заявил, что Киев добивается прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности Киеву с Соединенными Штатами и странами Европы.

Он также сообщил, что большинство стран «коалиции желающих», обещавших поддержку Украине, предложили практическую помощь, хотя детали прорабатываются.

Ранее Захарова рассказала о настоящей гарантии безопасности для Украины.