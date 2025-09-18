Захарова рассказала о настоящей гарантии безопасности для Украины

Настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус», — подчеркнула она.

17 сентября глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что вступление Украины в Евросоюз само по себе является гарантией безопасности республике. Она заверила, что ЕП полностью поддерживает Киев на этом пути.

В этот же день глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что гарантии безопасности, предоставляемые Украине, должны соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в Уставе ООН и в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По словам министра, они, в частности, должны опираться на принцип, который гласит, что ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Ранее в Киеве назвали более надежную гарантию вместо отправки европейских войск.