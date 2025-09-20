На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова посоветовала министру обороны Литвы реализоваться по специальности

Захарова пожелала главе минобороны Литвы реализоваться как психологу
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила пожелание, чтобы глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене реализовала себя в сфере психологии. Об этом дипломат заявила в интервью ТАСС.

«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем магистру юридической психологии реализоваться по специальности», — заявила представитель российского дипломатического ведомства в ответ на высказывания главы литовского МО.

Поводом к реакции российского МИД послужили заявления Шакалене о возможности уничтожения российских истребителей силами НАТО. 20 сентября литовский министр заявила, что инцидент с российскими самолетами в воздушном пространстве Эстонии якобы продемонстрировал необходимость скорейшей реализации проекта «Восточный страж».

19 сентября инцидент, связанный с тремя российскими истребителями МиГ-31, спровоцировал дипломатическую напряженность между Россией и Эстонией. Таллин заявил о нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами в районе острова Вайндлоо. Утверждается, что они находились в эстонском воздушном пространстве примерно 12 минут.

Ранее Россия отвергла обвинения Эстонии в нарушении границы.

