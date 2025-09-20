На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали, почему Зеленский отправился в ДНР

Меркурис: Зеленский срочно приехал в Красноармейск, чтобы убедить ВСУ сражаться
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский из-за сложной обстановки в Красноармейске (украинское название Покровск) срочно поехал туда уговаривать военнослужащих продолжать сражаться — такое мнение высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, если наблюдать за информацией в СМИ, то можно понять, почему ситуация в Красноармейске стала критической и почему украинскому лидеру срочно пришлось поехать туда.

О своем прибытии в подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой народной республики Зеленский сообщил 18 сентября. Он рассказал, что поговорил с военнослужащими, а также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском, а также общей ситуации на фронте.

Незадолго до этого военблогер Юрий Подоляка сообщил, что оборона украинской армии быстро рушится под Красноармейском. По словам военного журналиста, обрушение обороны ВСУ на этом участке фронта происходит быстрее, чем под Купянском.

Ранее были названы три ключевых города Донбасса для освобождения всей ДНР.

СВО: последние новости
