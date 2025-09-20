Трамп заявил о желании вернуть контроль над военной базой в Афганистане

Трамп: США ведут переговоры о возвращении контроля над военной базой в Баграме

США ведут переговоры с правительством Афганистана о возвращении контроля над военной базой в Баграме. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, передает Fox News.

Республиканец подчеркнул, что оставление военной базы в Афганистане в 2021 году было ошибкой. Как отметил Трамп, Соединенные Штаты предпринимают попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм.

18 сентября в рамках рабочего визита в Великобританию Трамп заявил, что США надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, база нужна стране, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Комментируя слова Трампа, советник главы афганского МИД Закир Джалали заявил, что Афганистан никогда не принимал военное присутствие других стран на своей территории, включая американское.

Ранее Reuters писал, что слова Трампа о базе Баграм могут привести к вторжению в Афганистан.