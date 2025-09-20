На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы страны, которые признают Палестину на полях Генассамблеи ООН

AFP: 10 стран признают государство Палестина в рамках Генассамблеи ООН
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

В понедельник, 22 сентября, 10 стран планируют признать государство Палестина в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены десять стран, которые решили «перейти к признанию государства Палестина», — говорится в сообщении.

Речь идет о Франции, Великобритании, Канаде, Бельгии, Австралии, Португалии, Мальте, Люксембурге, Андорре и Сан-Марино.

Журналисты AFP утверждают, что в понедельник пройдет конференция, на которой в 15:00 по ньюйоркскому времени (22:00 мск) выступит французский президент Эммануэль Макрон; он объявит о признании Парижем Палестины.

Макрон также является председателем этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

19 сентября газета Politico сообщила, что власти Израиля готовятся принять жесткий ответ на возможное признание государственности Палестины правительством Франции. По информации издания, страна готовит несколько вариантов ответных мер. В частности, государство может ускорить аннексию Западного берега реки Иордан и закрыть посольство Франции в Иерусалиме, следует из материала.

Ранее глава МИД Израиля предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании.

